Latina, donna muore al Goretti per shock settico, la famiglia fa causa alla Asl

È fissata per il prossimo 9 giugno la prima udienza del procedimento giudiziario relativo alla morte di una donna di 58 anni di Latina, deceduta nell’agosto del 2021 all’ospedale Santa Maria Goretti per shock settico. La Asl di Latina è chiamata in causa come soggetto responsabile degli errori sanitari contestati.

La donna era stata ricoverata per tre volte tra luglio e agosto 2021, per un totale di 48 giorni di degenza. Al primo ingresso in ospedale, avvenuto per una polmonite, non presentava alcuna infezione in atto. Successivamente, dopo le dimissioni e un nuovo ricovero a distanza di pochi giorni, le sarebbero state riscontrate diverse infezioni, ritenute quasi esclusivamente correlate all’assistenza sanitaria.

Dalle cartelle cliniche dei tre ricoveri emerge che la 58enne avrebbe contratto un’infezione delle vie urinarie tipicamente associata all’uso del catetere, oltre a infezioni da Escherichia coli, Proteus mirabilis e candidosi. Secondo quanto riportato nella documentazione sanitaria, la causa del decesso sarebbe riconducibile a shock settico da infezioni ospedaliere.

L’avvocato Renato Mattarelli, che assiste il marito e i due figli della donna, sostiene che la sequenza degli eventi porti a una conclusione logica chiara: se la paziente è deceduta per shock settico da infezioni ospedaliere e se prima dei ricoveri non presentava alcuna infezione, è altamente probabile che senza il contagio contratto in ospedale non sarebbe morta.

Il legale contesta inoltre alla Asl di Latina una diagnosi tardiva e cure ritenute inadeguate, con la somministrazione di antibiotici generici, non mirati e non continuativi, senza una tempestiva individuazione dei batteri patogeni. Secondo la difesa, l’assenza di terapie adeguate avrebbe favorito l’estensione dell’infezione a più distretti corporei, fino all’evoluzione in sepsi e al successivo shock settico.

Il caso si inserisce in un contesto più ampio legato al tema delle infezioni ospedaliere, che l’avvocato Mattarelli definisce un problema grave e in crescita non solo nelle strutture sanitarie pontine ma a livello nazionale.