Latina, locali di intrattenimento sorvegliati speciali: “No a pub trasformati in disco”

LATINA – I locali di intrattenimento diventano sorvegliati speciali dopo la direttiva del Ministro dell’Interno seguita alla tragedia di Crans Montana. In una riunione del Comitato provinciale

per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto Vittoria Ciaramella, è stato deciso di elevare il livello di prevenzione delle situazioni di pericolo anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria alle quali è stato ribadito il divieto di utilizzo di bar e ristoranti come sale da ballo, discoteche o locali di pubblico spettacolo in assenza delle specifiche autorizzazioni.

Già nelle scorse settimane la Prefettura, d’intesa con la Questura, aveva avviato una ricognizione delle tipologie di locali esistenti sul territorio e oggi è stato fatto un punto di situazione sui locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento e delle criticità riscontrate. “L’attenzione – è stato spiegato al termine della riunione – è stata concentrata sugli esercizi, che, pur operando come bar o ristoranti, ospitano occasionalmente eventi come feste danzanti, intrattenimenti musicali, al fine di appurare se le attività complementari assumano o meno carattere prevalente e si configurino quali pubblici intrattenimenti, come tali soggetti alla disciplina di cui agli articoli 68 e 80 T.U.L.P.S”.

“Il Prefetto – si legge in una nota della Prefettura – , nel richiamare l’importanza di un’azione corale e sinergica di tutte le componenti istituzionali coinvolte, ha invitato innanzitutto

i Sindaci a prestare la massima attenzione nello svolgimento dei controlli sia in fase autorizzatoria (a partire dalla fase di avvio delle attività economiche), sia in fase di monitoraggio periodico delle attività, assicurando, comunque, il pieno supporto delle Forze di Polizia e degli organi ispettivi per gli aspetti di rispettiva competenza. I Comuni dovranno, pertanto, riservare particolare attenzione, attraverso l’ausilio degli Uffici SUAP, dei Comandi di Polizia locale e delle Commissioni comunali di pubblico spettacolo (ove previste), alla validità e alla corrispondenza

delle autorizzazioni rilasciate rispetto alle attività effettivamente svolte, alla capienza massima consentita, alla congruenza tra l’assetto strutturale dei locali, i materiali e le installazioni presenti, alla funzionalità delle vie di esodo, alla presenza e alla validità della documentazione antincendio, nonché al rispetto delle disposizioni che disciplinano l’uso di fuochi di artificio e fiamme libere

all’interno degli stessi”.

Le organizzazioni datoriali hanno garantito la massima collaborazione.