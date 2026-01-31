Latina, sperimentazione viabilità in via Milazzo, senso unico per sei mesi

Nuove regole per la circolazione stradale in via Milazzo e nelle strade limitrofe. Il Comune di Latina ha presentato un’ordinanza sperimentale in commissione Trasporti, presieduta da Federica Censi, alla presenza dell’assessore alla Mobilità Gianluca Di Cocco, che ha illustrato le ragioni del provvedimento.

«L’atto nasce dalle numerose segnalazioni dei residenti e del Comitato Latina Nord», ha spiegato Di Cocco, ricordando come da tempo vengano segnalate criticità legate all’eccessivo traffico di attraversamento, ai livelli di rumore oltre i limiti di legge, alla scarsa sicurezza per i pedoni e alle difficoltà di transito dei mezzi di soccorso. A confermare la situazione sono intervenuti anche i rilievi ufficiali di ARPA Lazio, che hanno certificato il superamento dei limiti di rumorosità sia in fascia diurna che notturna.

L’assessore ha sottolineato come «ogni cambiamento nella viabilità generi opinioni diverse», motivo per cui il Comune ha scelto un approccio prudente, basato sull’ascolto e sulla sperimentazione. Le modifiche introdotte rispondono alle richieste del territorio e prevedono il senso unico in via Milazzo per ridurre il traffico non locale, la riorganizzazione degli incroci con divieti di svolta mirati, nuovi stalli di sosta – compresi quelli per le persone con disabilità – e la realizzazione di attraversamenti pedonali.

L’ordinanza, condivisa anche con il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, avrà carattere sperimentale per sei mesi. Durante questo periodo il Comune monitorerà gli effetti delle modifiche e valuterà eventuali correttivi prima di una possibile adozione definitiva, anche in coerenza con il futuro Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. «L’obiettivo – ha concluso Di Cocco – non è creare disagi, ma migliorare la vivibilità dell’area rispondendo alle richieste dei cittadini».