ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

treni

Lavori sulla linea Roma-Napoli, treni fermi per 48 ore

Disagi alla circolazione ferroviaria

Disagi alla circolazione ferroviaria nel weekend, da domani treni fermi per 48 ore. In particolare, per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Roma – Napoli via Formia, dalle ore 23:20 del 30 gennaio alle ore 03:00 del 2 febbraio 2026 la circolazione ferroviaria è sospesa fra le stazioni di Latina e Formia-Gaeta. I treni regionali rubiranno modifiche d’orario, cancellazioni totali o parziali. Previsto servizio bus fra le stazioni di Latina e Minturno, Sessa Aurunca e Latina, Minturno e Roma Termini.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ULTIME NOTIZIE
Tutte le Notizie
In Alto