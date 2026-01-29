Lavori sulla linea Roma-Napoli, treni fermi per 48 ore

Disagi alla circolazione ferroviaria nel weekend, da domani treni fermi per 48 ore. In particolare, per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Roma – Napoli via Formia, dalle ore 23:20 del 30 gennaio alle ore 03:00 del 2 febbraio 2026 la circolazione ferroviaria è sospesa fra le stazioni di Latina e Formia-Gaeta. I treni regionali rubiranno modifiche d’orario, cancellazioni totali o parziali. Previsto servizio bus fra le stazioni di Latina e Minturno, Sessa Aurunca e Latina, Minturno e Roma Termini.