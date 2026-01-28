Le ricerche di MAGACIRCE, il convegno al Centro Visitatori del Parco del Circeo

Si terrà domani, 29 gennaio 2026, a partire dalle 9.30, presso l’Auditorium del Centro Visitatori del Parco Nazionale del Circeo, il convegno dal titolo “Le ricerche di MAGACIRCE”, dedicato alla presentazione dei risultati dei monitoraggi scientifici realizzati nell’area protetta nell’ambito dell’omonimo progetto.

MAGACIRCE, acronimo di “Monitoraggio Ambientale per la Gestione degli Adattamenti ai Cambiamenti climatici Informando, Ricercando, Coinvolgendo, Educando”, è un progetto promosso dall’Ente Parco Nazionale del Circeo in collaborazione con l’Istituto Pangea e finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, nell’ambito del programma di ricerca del National Biodiversity Future Center.

Nel corso della mattinata, ricercatori provenienti da università, enti pubblici e privati di ricerca e istituzioni illustreranno le attività di ricerca applicata e di monitoraggio ambientale condotte nei diversi ambienti del Parco. I lavori si concentreranno sulla tutela della biodiversità e sulla gestione adattativa dell’area protetta, con particolare attenzione agli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi locali.

Ampio spazio sarà dedicato anche alle attività di educazione ambientale, sensibilizzazione e citizen science, rivolte agli studenti delle scuole del territorio, in particolare agli alunni della scuola secondaria di secondo grado dell’Istituto Omnicomprensivo Giulio Cesare di Sabaudia, oltre che a cittadini e visitatori. Azioni che hanno contribuito a rafforzare il legame tra ricerca scientifica e comunità locale, completando il quadro degli obiettivi del progetto.

Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali della presidente dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, Emanuela Zappone, e della comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano, Sandra Di Domenico. I lavori saranno moderati e conclusi dal direttore dell’Ente Parco, Stefano Donati. La mattinata si chiuderà con la presentazione delle prospettive future di prosecuzione delle attività di monitoraggio e con un dibattito finale.