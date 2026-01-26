Messa in sicurezza di Monte Cucca, al via la Conferenza dei Servizi

Prosegue l’iter per la messa in sicurezza di Monte Cucca. Il Dirigente dell’Autorità Idraulica Regionale del Lazio, in qualità di Responsabile di Azione, ha infatti indetto la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, finalizzata all’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’intervento di mitigazione del rischio da caduta massi lungo la linea ferroviaria Priverno–Terracina.

L’intervento riguarda il tratto compreso tra il chilometro 113+800 e il chilometro 114+800, in località La Fiora, ed è inserito nell’ambito dell’Azione 2.4.1 del Programma Regionale FESR 2021-2027, dedicato alla prevenzione e alla gestione del rischio idrogeologico.

Nell’ambito della Conferenza di Servizi saranno acquisiti numerosi pareri, tra cui quelli in materia archeologica, di valutazione di incidenza ambientale e di autorizzazione paesaggistica. Il termine previsto per l’espressione dei pareri non potrà superare i 45 giorni.

L’intervento era stato avviato con una Delibera di Giunta Regionale approvata lo scorso ottobre, che ha previsto uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro e ha individuato ANAS Spa come soggetto attuatore, approvando contestualmente lo schema di convenzione.

La Delibera segue il percorso avviato con il tavolo tecnico convocato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, riunitosi il 15 febbraio 2024 presso il Ministero, e con il successivo incontro del 15 aprile 2025, finalizzato al coordinamento delle attività per il ripristino della tratta ferroviaria e per la messa in sicurezza dell’area.

«Un altro passo avanti in un iter complesso che ci ha visti impegnati fin dal primo giorno – hanno dichiarato il sindaco di Terracina Francesco Giannetti e il vicesindaco Claudio De Felice – per raggiungere l’obiettivo primario della messa in sicurezza dell’intera area, a tutela dei residenti e di chi utilizza l’arteria stradale del quadrante interessato. Un lavoro in sinergia tra Ministero dei Trasporti, Regione Lazio e ANAS che ci consente di proseguire il percorso verso la riattivazione della linea ferroviaria».