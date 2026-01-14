Nel Lazio nasce l’Accademia di Polizia Locale: si occuperà di formazione, ricerca e bandi

È nata l’Accademia regionale di Polizia locale del Lazio una Fondazione di partecipazione con la Regione Lazio socio fondatore unico primario, che si occuperà della Formazione degli agenti. Tra i compiti dell’Accademia di Polizia la realizzazione di corsi annuali o pluriennali, seminari di specializzazione e di aggiornamento, la realizzazione di progetti di ricerca, la partecipazione a bandi nazionali ed internazionali.

Nel Bilancio previsionale della Regione Lazio sono stati destinati al funzionamento dell’Accademia risorse pari a 425.000 euro per ciascuna annualità 2026-2028 più il fondo di dotazione di 100mila euro depositato all’atto della registrazione dello Statuto dell’Accademia.

“L’Accademia rappresenta un traguardo rilevante per il sistema della sicurezza urbana regionale: non solo una nuova struttura formativa, ma un progetto che valorizza il fattore umano, la competenza e il ruolo strategico delle donne e degli uomini della Polizia locale: abbiamo l’ambizione di essere un modello per l’Italia intera”, ha dichiarato l’assessore regionale Luisa Regimenti.