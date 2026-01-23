Nel Pontino: sequestrati 270kg di carne senza tracciabilità

LATINA – Sequestro dei Carabinieri del Nas di Latina nel capoluogo pontino di oltre 270 chilogrammi di carni prive di tracciabilità ed elevate sanzioni amministrative per un totale di 6.500 euro.

In una macelleria di Latina, i militari hanno sottoposto a sequestro amministrativo circa 20 kg di salumi e carni risultati completamente privi di indicazioni sulla tracciabilità. Al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa di 1.500 euro.

Sempre nel capoluogo pontino, in un’altra macelleria, sono stati sequestrati circa 120 kg di carni, tra salsicce e carne macinata, anch’essi privi di qualsiasi informazione utile a identificarne provenienza e lavorazioni subite. Anche in questo caso è scattata una sanzione amministrativa di 1.500 euro.

Ulteriori irregolarità sono emerse in una terza macelleria di Latina, dove gli operanti hanno rinvenuto e sequestrato circa 20 kg di prodotti carnei e preparazioni gastronomiche senza alcuna indicazione di tracciabilità. Per il titolare dell’esercizio è stata elevata una sanzione di 1.500 euro.

I controlli si sono poi estesi in alcune attività commerciali lungo il litorale sud pontino, dove, all’interno di un supermercato, sono stati sequestrati circa 112 kg di carni, risultati in parte privi di tracciabilità e in parte con data di scadenza superata, in violazione delle procedure di autocontrollo previste dal manuale HACCP. In questo caso la sanzione amministrativa contestata è stata pari a 2.000 euro.