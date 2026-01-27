Nuovo piano di zona 2032, via libera dalla commissione Urbanistica

Approderà al prossimo Consiglio comunale la proposta di deliberazione per l’adozione del Piano di zona 2032, che interesserà l’area ex Svar, insieme al nuovo schema di convenzione per la costituzione dei diritti di superficie. Il via libera preliminare è arrivato dalla commissione Urbanistica, presieduta da Roberto Belvisi, che ha licenziato la proposta con un doppio ok al termine dei lavori.

La valutazione è avvenuta alla luce dell’aggiornamento del fabbisogno abitativo relativo ai Piani di edilizia economica e popolare e dello stato di attuazione dei piani di zona, già illustrati anche nel corso di una consultazione pubblica che ha preceduto la seduta della commissione. Ai lavori hanno partecipato l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio, i dirigenti del Dipartimento Urbanistica e del Sue, Paolo Cestra e Patrizia Marchetto, e i funzionari Massimo Del Vescovo e Mauro Gasperi, che hanno contribuito alla redazione delle proposte deliberative.

Il nuovo Piano di zona prevede la realizzazione di edilizia residenziale pubblica destinata a oltre 600 abitanti. Come spiegato dall’assessore Muzio, l’intervento si inserisce nel processo di riqualificazione urbana già avviato in altre aree periferiche della città, puntando su un modello di sviluppo in cui il rapporto tra ambiente urbano e qualità della vita sia centrale. Il progetto risponde inoltre alla necessità, da tempo irrisolta, di individuare nuove aree da destinare all’edilizia economica e popolare, consentendo l’assegnazione definitiva agli operatori già destinatari di finanziamenti pubblici.

Nel corso della commissione, i tecnici hanno illustrato nel dettaglio l’impianto funzionale del Piano di zona 2032. È prevista la realizzazione di un piano terra destinato a parcheggi e spazi di manovra, sopra il quale sorgerà una piastra a uso prevalentemente pubblico con viabilità esclusivamente pedonale. Elemento centrale del progetto sarà una piazza sopraelevata, pensata come spazio di aggregazione e socialità.

L’intervento prevede una volumetria complessiva di oltre 72 mila metri cubi, di cui circa 56 mila a destinazione residenziale e oltre 16 mila destinati a funzioni commerciali e di servizio. Ampio spazio sarà riservato alle aree verdi e alle zone attrezzate per i bambini, oltre alla realizzazione di una nuova viabilità per migliorare la distribuzione dei flussi di traffico, con un collegamento tra via Romagnoli e viale Kennedy.

Il Piano risulta coerente anche con le previsioni della Legge di Bilancio 2026 e con il quadro normativo nazionale, includendo alloggi di edilizia sociale a canone agevolato per giovani, giovani coppie, genitori separati e anziani, anche attraverso formule innovative come il rent to buy e progetti di coabitazione.