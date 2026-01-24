Ospedale di comunità a Cori, sopralluogo di sindaco e assessore

Sopralluogo del sindaco di Cori, Mauro De Lillis, e dell’assessore alla Sanità, Antonio Betti, nella struttura ospedaliera cittadina per verificare lo stato di avanzamento dei lavori finanziati con fondi PNRR e il funzionamento del servizio di radiologia, attivo da tempo.

Il controllo si è svolto nella giornata di ieri, venerdì 23 gennaio, e ha riguardato in particolare l’Ospedale di Comunità. «I lavori stanno procedendo a buon ritmo – spiegano gli amministratori – c’è ancora molto da fare, ma l’auspicio è che il prima possibile si possano riaprire il secondo e il terzo piano e tornare a ricoverare i pazienti».

Al piano meno uno è attiva la radiologia, dotata di un apparecchio di ultima generazione. Il servizio è operativo tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, con un numero significativo di esami effettuati. Attualmente la radiologia di Cori supplisce quella di Cisterna di Latina, chiusa per lavori di ristrutturazione. A usufruire del servizio sono cittadini non solo di Cori, Cisterna e Aprilia, ma anche di Latina, Velletri e persino della provincia di Viterbo, a conferma della sua importanza nel decongestionare altri presidi ospedalieri. Secondo gli operatori sanitari, il mantenimento di questo ritmo anche dopo la riapertura di Cisterna consentirebbe di ridurre sensibilmente le liste di attesa.

Il sopralluogo si è concluso con una visita al PAT, dove sindaco e assessore hanno incontrato il personale sanitario per ascoltare le esigenze operative e confrontarsi sulle potenzialità dei servizi offerti ai pazienti. Un presidio, il PAT, che svolge una funzione fondamentale di filtro e primo intervento, contribuendo anche a limitare il carico sul pronto soccorso di Latina.

«Doverosi – hanno concluso De Lillis e Betti – i ringraziamenti al direttore generale della Asl, dottoressa Sabrina Cenciarelli, e all’ex direttore del Distretto socio-sanitario LT1, dottor Vincenzo Lucarini, per l’impegno nella valorizzazione del presidio sanitario di Cori».