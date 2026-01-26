Panathlon Club Latina, Umberto Martone confermato presidente

LATINA – L’ assemblea del Panathlon International club di Latina, riunita nella sala conferenze del Circolo Cittadino, ha confermato Umberto Martone alla presidenza per il prossimo biennio. Eletto all’unanimità anche Gervasio Marini alla presidenza onoraria.

“Ringrazio per il consenso e la fiducia accordami – ha detto il presidente Martone – da parte mia cercherò di mettercela tutta affinché il club possa continuare nel percorso intrapreso e rafforzarsi portando avanti principi etici di grande valore. Il Panathlon Club è qualcosa che interessa ed appassiona sempre di più il mondo sportivo di Latina e provincia, il generoso impegno nel portare avanti iniziative a sostegno dei giovani utilizzando lo sport e le attività sportive e culturali è fattore primario”. Il club confida nel sostegno di tutti i soci per proporre, condividere e portare avanti le scelte e le sfide del futuro. Il sodalizio è fatto di persone: i soci, senza il loro contributo di idee, l’impegno propositivo e operativo ed eventuali critiche fanno parte di un progetto vincente. “La passione è fondamentale per noi – ha concluso Martone – sono fiducioso verso i componenti del nostro sodalizio affinché il Panathlon Latina possa continuare a crescere. Nuove adesioni verranno ufficializzate nei prossimi giorni”.

Il Panathlon, che promuove i valori dello sport, e in particolare inclusione e fair play, opera sul territorio provinciale di Latina da 68 anni.