Rapina con il coltello a Nettuno, 19enne arrestato nel centro di Cisterna

CISTERNA – Era ricercato per rapina, la Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri, ha tratto in arresto un 19enne di nazionalità tunisina. I fatti erano avvenuti nei primi giorni dell’anno a Nettuno dove il 19 enne si trovava con un connazionale. Insieme avevano preso di mira un altro cittadino straniero che era stato prima picchiato e successivamente colpito al fianco con un coltello, per poi essere derubato della bicicletta.

Le indagini svolte dagli investigatori del Commissariato di Anzio avevano portato i poliziotti a ritenere che il giovane si trovasse nel territorio di Cisterna di Latina, dove già in passato era stato segnalato. Grazie all’ausilio del personale del Commissariato di Cisterna e alla profonda conoscenza del territorio e dei soggetti potenzialmente pericolosi, il ragazzo è stato rintracciato nei pressi e arrestato del centro cittadino dai poliziotti della Squadra Volante di Cisterna. Nei suoi confronti è stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Velletri. Il 19enne è stato quindi condotto presso la Casa Circondariale di Velletri.