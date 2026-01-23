Ricercato per scontare una pena definitiva per evasione, 45enne di Latina trovato in possesso di droga

LATINA – Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Latina ha rintracciato un noto pregiudicato locale di 45 anni, ricercato in quanto destinatario di un ordine di carcerazione poiché divenuta definitiva, nei suoi confronti, una sentenza di condanna alla pena di due anni e mezzo di reclusione per un’evasione aggravata commessa nel 2016 ad Anguillara Sabazia. L’uomo, che aveva anche in atto una misura cautelare degli arresti domiciliari, a cui pure negli ultimi tempi si sarebbe sottratto, è stato notato dai poliziotti mentre, in zona Nascosa, era alla guida di un motoveicolo, quindi è stato prontamente fermato dal personale della Squadra Mobile, evitando che potesse tentare la fuga. La successiva perquisizione svolta dagli investigatori ha consentito di recuperare, addosso all’uomo, alcuni grammi di cocaina e hashish, ritenuti finalizzati allo spaccio, per cui è stato anche deferito in stato di libertà per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine delle attività, è stato condotto nel carcere di Latina.