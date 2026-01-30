Rischio crollo, al via i lavori per la demolizione del ponte sul Torrente Ausente

MINTURNO – Sono iniziati questa mattina i lavori di somma urgenza per la demolizione del ponte sul Torrente Ausente lungo la provinciale che collega Minturno e Santi Cosma e Damiano. La Strada Portogaleo è ora chiusa al traffico anche pedonale nel tratto compreso tra il km 0+820 e il km 1+300. “La decisione di interdire completamente il transito si è resa necessaria a seguito delle gravi criticità strutturali riscontrate sul ponte con un peggioramento delle condizioni di sicurezza e concreto rischio di cedimenti”, spiegano in una nota dall’Amministrazione provinciale.

Il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli spiega che “la chiusura è stata una scelta obbligata e responsabile. Non c’erano le condizioni per consentire il transito in sicurezza e abbiamo quindi accelerato ogni procedura per avviare subito i lavori e ridurre al minimo i tempi di ripristino”, assicura, “un ponte nuovo, moderno e in grado di garantire piena sicurezza per il futuro”.

Per il collegamento tra Minturno e Santi Cosma e Damiano restano consigliati i percorsi alternativi attraverso la SP Lungo Torrente Ausente (Via Parchi Ausente) e la Via per Castelforte (SR Ausente). La Provincia raccomanda la massima prudenza alla guida e di prestare attenzione alla segnaletica temporanea installata nell’area interessata.