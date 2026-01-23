Roccasecca dei Volsci: I  forestali denunciano due persone  per caccia in area di divieto

Rocca secca dei Volsci – I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Priverno, durante un servizio per il controllo hanno accertato in località Valdolenti a Roccasecca dei Volsci, due persone stavano esercitando la caccia all’interno di un’area naturale protetta ove l’attività venatoria per legge non è consentita; l’area in questione è infatti classificata quale Zona di Protezione Speciale ai sensi di una specifica Direttiva ambientale dell’Unione Europea per la conservazione degli uccelli selvatici migratori e dei loro habitat. In tali aree protette, come disposto dalla vigente normativa e in particolare dal calendario venatorio regionale, nel mese di gennaio è vietata l’attività venatoria, con l’eccezione della caccia da appostamento e in forma vagante nei soli giorni di giovedì e domenica. Le due persone sono state denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per esercizio dell’attività venatoria in zona di divieto: in contemporanea i Carabinieri Forestali hanno proceduto al sequestro penale di due fucili da caccia e relative cartucce nonché di due esemplari abbattuti di tordo bottaccio.

I militari dell’Organizzazione Forestale dell’Arma dei Carabinieri proseguono nelle loro attività di controllo del territorio anche in funzione di prevenzione e repressione dei reati in danno della fauna e dell’ecosistema e sensibilizzano e incoraggiano chiunque a segnalare alle Autorità eventuali comportamenti illeciti condotti in danno degli animali selvatici che possono anche solo potenzialmente causare un danno sia alla fauna sia alle risorse ambientali del territorio.