Sabaudia, trovato con due coltelli e mezzo chilo di hashish in casa

Quasi mezzo chilo di sostanza stupefacente e due armi da taglio sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Latina nel corso di un’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto dello spaccio di droga. L’operazione è stata condotta dai militari del Comando Provinciale, in particolare dai Finanzieri della Compagnia di Terracina, nell’ambito di un piano d’azione mirato alla prevenzione e repressione della criminalità comune. A seguito di una specifica attività info-investigativa, i militari hanno eseguito controlli mirati nei confronti di un soggetto italiano residente a Sabaudia. Nel corso di una perquisizione domiciliare, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto circa 500 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza e due armi da taglio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. L’uomo è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Latina per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, previsto dall’articolo 73 del D.P.R. 309 del 1990. La sua posizione è attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e, come previsto dalla legge, non può essere considerato colpevole fino a sentenza definitiva.