Salute dei minori, accordo tra Asl Latina e Garante dell’Infanzia del Lazio

LATINA – Un protocollo firmato dalla direttrice generale della Asl di Latina Sabrina Cenciarelli e dalla Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza del Lazio, Monica Sansoni punta a migliorare la salute e il benessere il benessere dei minori contrastando fenomeni di dipendenza e disagio.

L’accordo, firmato venerdì 30 gennaio 2026 negli uffici della Direzione Generale ASL di Latina, nasce dalla volontà condivisa di sviluppare azioni coordinate di prevenzione, promozione della salute e contrasto ai fattori di rischio che possono compromettere lo sviluppo psicofisico dei più giovani.

“Il Protocollo – si legge in una nota congiunta – , prevede forme di collaborazione in ambito scolastico e comunitario prestando attenzione alla promozione della salute fisica e mentale, alla prevenzione delle dipendenze, al contrasto del disagio giovanile, del bullismo e del cyberbullismo e alla diffusione di corretti stili di vita con il coinvolgimento di famiglie, docenti e comunità educante”.

Secondo i dati di Hbsc, che è lo studio promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che indaga i comportamenti, la salute e il benessere dei giovani (in particolare tra gli 11, 13 e 15 anni), nel Lazio il 30% dei 15enni dichiara di fumare e solo il 30% ha dichiarato di non avere mai bevuto alcol. Il 9% degli 11enni e il 7% dei 15enni dichiara di avere ricevuto, negli ultimi due mesi, atti di

bullismo. Stesse percentuali anche per il cyberbullismo.

“Il Protocollo rappresenta un passo importante verso un modello integrato di prevenzione e promozione della salute dedicato all’infanzia e all’adolescenza. La collaborazione con il Garante

regionale ci consente di rafforzare le azioni già in atto sul territorio, mettendo al centro il benessere psicofisico dei minori, il supporto alle famiglie e il ruolo fondamentale della scuola e della comunità educante. Investire nella tutela dei più giovani significa investire nel futuro della nostra comunità”, ha affermato la Direttrice Generale, Sabrina Cenciarelli.

“La sottoscrizione dell’accordo conferma l’importanza di fare rete tra istituzioni per garantire una tutela sempre più efficace dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La collaborazione con la ASL di Latina permetterà di rafforzare le attività di prevenzione, di intercettare precocemente i segnali di rischio che ci vengono dati dai giovani, le situazioni di fragilità e i fenomeni di bullismo e

cyberbullismo promuovendo la cultura del benessere e della salute” ha dichiarato la Garante Monica Sansoni.