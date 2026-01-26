San Sebastiano, la Polizia Locale di Sabaudia celebra il Patrono

Una cerimonia partecipata e carica di significato ha accompagnato la celebrazione di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale di Sabaudia. L’Amministrazione comunale ha reso omaggio al Corpo con una messa solenne, seguita dal tradizionale momento istituzionale nella sala consiliare del Comune.

L’edizione di quest’anno ha assunto un valore particolare per la comandante Mariella Di Prospero, che ha celebrato San Sebastiano per l’ultima volta indossando la divisa. Tra qualche mese, infatti, lascerà il servizio per il raggiungimento della pensione, al termine di una lunga carriera dedicata all’Ente e alla comunità.

Nel suo intervento, la comandante ha ringraziato gli agenti per l’impegno quotidiano sul territorio, sottolineando il ruolo della Polizia Locale come presidio di legalità e punto di riferimento per i cittadini. Un saluto accolto da un lungo applauso, segno del riconoscimento istituzionale e umano verso una guida che ha accompagnato il Corpo negli ultimi anni.

La cerimonia è stata anche occasione per la consegna dei gradi agli agenti recentemente promossi. Francesca Fontana e Simona Bruni hanno ricevuto il grado di sovrintendente, Marco Di Giorgio è stato promosso ispettore capo, mentre Roberta Paini, Marina Ricci e Nicola Aversano sono diventati ispettori superiori. Promozione a vicecommissario per Sabrina Gabrielli e a commissario capo per Francesca Danieli.

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche il sindaco Alberto Mosca, che ha evidenziato il ruolo centrale della Polizia Locale nella tutela della sicurezza e della convivenza civile, ricordando anche l’importante attività di controllo a difesa dell’ambiente e del territorio, in particolare in materia di rispetto delle norme edilizie.