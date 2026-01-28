Scooter con telaio contraffatto e targa rubata, minorenne denunciato

LATINA – La Polizia di Stato di Latina ha denunciato in stato di libertà un minorenne, trovato in possesso di un motorino con il numero di telaio contraffatto e una targa risultata rubata. E’ stata una pattuglia della Squadra Volante a notare il ragazzo mentre spingeva il motorino apparentemente in panne. Gli agenti hanno proceduto al controllo del mezzo e del conducente.

Dagli accertamenti effettuati in banca dati è emerso che la targa risultava denunciata come rubata e la tipologia del motorino non corrispondeva a quella indicata nella denuncia di furto. Il ragazzo è stato quindi accompagnato in Questura dove è stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Roma con l’accusa di ricettazione.