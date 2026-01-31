Sermoneta, furto al supermercato: 51enne denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Sermoneta hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 51 anni, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di furto aggravato. L’episodio risale alla giornata di ieri ed è emerso a seguito della denuncia presentata dal responsabile di un supermercato del territorio. Dopo la segnalazione del furto, i militari dell’Arma hanno avviato immediatamente gli accertamenti del caso, riuscendo a identificare il presunto responsabile. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe sottratto dal punto vendita beni di varia natura per un valore complessivo stimato intorno ai 500 euro. Al termine delle verifiche, il 51enne è stato deferito all’autorità giudiziaria in stato di libertà. Come previsto dalla legge, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.