Sezze, Carabinieri scoprono rifiuti speciali all’interno di un capannone

I Carabinieri Forestali di Sezze hanno sequestrato un capannone di circa 170 metri quadrati nel quale erano stati depositati rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, in violazione della normativa ambientale. L’intervento è scattato nei giorni scorsi a seguito di un’attività ispettiva condotta dal Nucleo Forestale nel territorio comunale di Sezze. All’interno della struttura i militari hanno rinvenuto numerosi materiali riconducibili a scarti di lavorazioni e parti di veicoli: motori contenenti olio, circa cento lamierati, cinquanta parafanghi, cinquanta paraurti, una cabina di autocarro, semiassi con grassi di lubrificazione, una trentina di radiatori e ponti di autovetture. Materiale che, secondo quanto accertato, non era conservato secondo le modalità previste dalla legge e che avrebbe potuto arrecare un potenziale danno all’ambiente. Conclusa l’attività investigativa e raccolte le informazioni necessarie, i Carabinieri Forestali hanno proceduto al sequestro penale preventivo dell’area e al deferimento a piede libero dei proprietari del capannone, ritenuti responsabili di gestione illecita di rifiuti in concorso. I soggetti coinvolti, in caso di condanna, rischiano una pena compresa tra uno e cinque anni di reclusione, come previsto dall’articolo 256 del decreto legislativo 152 del 2006.