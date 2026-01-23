Sezze, centro di demolizione auto sequestrato dai Carabinieri

I Carabinieri Forestali hanno sequestrato un centro di demolizione di autoveicoli a Sezze. Il provvedimento è scattato nei giorni scorsi al termine di un’attività ispettiva condotta dal Nucleo Carabinieri Forestale del territorio, che ha accertato lo svolgimento dell’attività in totale assenza delle necessarie autorizzazioni.

Durante il controllo, i militari hanno riscontrato la presenza di numerosi rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi. Nell’area sono stati rinvenuti parti di autovetture smontate, fusti di oli esausti, motori in parte stoccati al coperto e in parte all’aperto, cassoni contenenti componenti meccaniche come semiassi, radiatori e ammortizzatori, oltre a un ingente quantitativo di pneumatici dismessi, pari a circa 50 metri cubi di volume.

Presenti anche mezzi e attrezzature non regolarmente censiti, tra cui un muletto privo di targa ma funzionante, carrelli con bombole di ossigeno e acetilene operative, pannelli utilizzati per la coibentazione, numerose lamiere in ferro, un carro attrezzi funzionante, autovetture in parte ancora targate e circa sessanta paraurti in materiale plastico.

Ulteriori irregolarità sono emerse nella gestione delle acque di prima pioggia. Nel piazzale erano installate griglie di raccolta collegate a una vasca, all’interno della quale è stata individuata una pompa aspiratrice con un tubo che, bypassando il depuratore, convogliava illegalmente le acque nel pozzetto di ispezione delle acque bianche.

Alla luce delle violazioni riscontrate, i Carabinieri Forestali hanno proceduto al sequestro penale preventivo dell’area e al deferimento del legale rappresentante della società all’Autorità Giudiziaria per gestione illecita di rifiuti e per il mancato rispetto della normativa sulla raccolta e il trattamento delle acque meteoriche.