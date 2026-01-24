Sfida cruciale per il Latina Calcio al Francioni: arriva il Foggia

LATINA – Latina si prepara a ricevere il Foggia in una giornata di pioggia. Ieri in sala stampa, mister Gennaro Volpe ha presentato la sfida contro i pugliesi in programma alle 14,30 al Francioni. L’allenatore ha incitato i suoi: “Match cruciale – ha detto – contro avversari che hanno ripreso vigore, ma il mio è un gruppo eccezionale”. Una sfida non semplice per i nerazzurri, ma fondamentale nel cammino verso la salvezza. Per la gara tutti i giocatori sono a disposizione.

Intanto nella serata di ieri il Latina Calcio 1932 ha ufficializzato l’arrivo in prestito fino a fine stagione dell’ala sinistra Antonio Cioffi, “esterno offensivo rapido, tecnico e imprevedibile”. Il calciatore, cresciuto nel settore giovanile del Napoli, ha completato tutta la trafila azzurra fino all’esordio in Serie A. Nel corso della sua carriera ha maturato esperienza tra i professionisti con le maglie di Pontedera, Ancona e Rimini. Proprio nella scorsa stagione, con il Rimini, ha conquistato la Coppa Italia di Serie C, risultando decisivo grazie al gol realizzato nella finale d’andata. Inizia la stagione 2025-2026 al Livorno, e dopo l’interruzione del prestito, arriva in nerazzurro. “Un innesto di qualità, velocità e fantasia per il reparto offensivo nerazzurro”, dicono dal Club.