Sfilata dei carri di Carnevale a Pontinia nel ricordo di Sandro Micheli

PONTINIA – Pontinia si appresta ad accogliere la magia e i colori del Carnevale chiamando a raccolta grandi e piccini per domenica 1 febbraio: alle 14.30, infatti, 12 maestosi e divertenti carri allegorici percorreranno le vie principali della città regalando ai bambini e alle famiglie una coinvolgente sfilata in piazza Indipendenza. L’appuntamento è stato reso possibile da una convenzione stipulata tra il Comune e l’associazione “Amici in Festa”, organizzatrice del “Carnevale Pontino”: un tour che ha già toccato le tappe di borgo Vodice e Borgo Montenero e che proseguirà nelle settimane successive in varie località della provincia, fino al gran finale del 17 febbraio nel capoluogo. L’Amministrazione, su iniziativa del sindaco Eligio Tombolillo, si è impegnata a fornire un contributo economico ai promotori dell’evento assicurando una serie di servizi logistici e di supporto.

A rendere ancora più interessante l’appuntamento ci sarà poi un’iniziativa dell’associazione P.cap presieduta da Daniela Lombardi: i commercianti del posto doneranno ad ogni carro un attestato di partecipazione, per ringraziarli del giorno di gioia e divertimento regalato alla città. Quell’attestato sarà dedicato all’indimenticato Sandro Micheli, patron di Tv SL48 e per decenni vera anima del Carnevale di Pontinia con le sue musiche da ballo e la sua simpatia.

Il gesto dell’associazione, già proposto lo scorso anno, è stato molto apprezzato e condiviso da chi affiancava regolarmente Micheli nella conduzione della sfilata, l’assessore alla Cultura e alle Manifestazioni Maria Rita D’Alessio: “E’ assolutamente indelebile il ricordo di tutte quelle edizioni del Carnevale vissute insieme a Sandro presentando i carri, intervistando i bambini accompagnati dai loro genitori e intrattenendo le persone a suon di musica e di risate. Per questo motivo sarò presente domenica non solo in veste istituzionale, ma anche come una sorta di madrina dell’evento impegnata a ricordare il nostro “showman” e ad accogliere le tante famiglie che accorreranno, a partire dai più piccoli, veri protagonisti della festa. Ringrazio la P.cap per questa iniziativa e ringrazio la Polizia Locale, la Protezione Civile, la polizia provinciale, il personale del Comune e quanti contribuiranno alla realizzazione della sfilata, resa possibile dall’impegno e dalla perfetta organizzazione di Antonio Ricci e dei suoi collaboratori dell’associazione Amici in Festa”.