Si ribalta con l’auto ad Aprilia e rifiuta i test su alcol e droghe: patente ritirata e sequestro del veicolo

APRILIA – Si è ribaltato con l’auto in un incidente in città, è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia un automobilista che si è rifiutato di sottoporsi ai previsti accertamenti alcolemici e tossicologici. Dagli accertamenti effettuati sul posto era emerso che il sinistro aveva coinvolto due veicoli, uno dei quali si era ribaltato dopo aver urtato il marciapiede e un palo dell’illuminazione pubblica e nell’impatto era rimasta danneggiata anche un’auto regolarmente parcheggiata.

Uno dei conducenti, portato in ospedale, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti previsti in questi casi e nei suoi confronti è scattata la denuncia in stato di libertà per violazione degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada, il ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo.

La Polizia di Stato – è l’appello che arriva dalla Questura di Latina – rinnova l’invito a rispettare le norme del Codice della Strada, ricordando che la guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti rappresenta un grave pericolo per la sicurezza propria e altrui.