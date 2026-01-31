Sport e inclusione sociale: voucher da 500 euro per 66 giovani

LATINA – Il Comune di Latina ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto alle associazioni sportive dilettantistiche, alle società sportive dilettantistiche e agli enti del terzo settore operanti nell’ambito sportivo, finalizzato all’ammissione a un contributo economico per l’acquisto di attrezzature sportive e per l’erogazione di voucher sportivi individuali in favore di giovani.

L’iniziativa dispone di un finanziamento complessivo pari a 33.000 euro, reso possibile grazie alle risorse stanziate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche giovanili, a valere sul Fondo Politiche Giovanili 2023, ottenute dal Comune di Latina. L’obiettivo è favorire l’accesso alla pratica sportiva da parte di giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni, residenti nel territorio comunale, che si trovino in condizioni di fragilità socioeconomica o di disabilità, attraverso l’assegnazione di voucher sportivi ad personam.

L’intervento consentirà a un totale di 66 beneficiari di partecipare a percorsi sportivi strutturati, che dovranno essere realizzati entro il 18 dicembre 2026, presso le strutture delle associazioni, società ed enti selezionati tramite il presente avviso pubblico. I percorsi saranno progettati e attuati da realtà sportive attive nel territorio comunale, che dispongano di una sede operativa nel Comune di Latina e che si rendano disponibili ad accogliere i beneficiari individuati dall’amministrazione con un successivo avviso.

“L’obiettivo principale dell’iniziativa – dichiara l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – è quello di incentivare la pratica dell’attività fisica e promuovere la cultura della prevenzione, del benessere e di uno stile di vita sano e attivo, soprattutto tra i giovani. Lo sport rappresenta infatti uno strumento fondamentale di inclusione sociale, educazione e contrasto al disagio psicofisico, oltre a favorire lo sviluppo di relazioni positive e il rafforzamento del senso di comunità. Alla base dell’intervento vi è la consapevolezza del ruolo strategico dello sport come veicolo di crescita personale e collettiva, capace di incidere positivamente sul benessere fisico, mentale e sociale delle persone, in particolare di quelle che vivono situazioni di maggiore vulnerabilità. Il valore di ciascun voucher sarà pari a 500 euro e ogni beneficiario potrà utilizzarlo esclusivamente presso una sola struttura sportiva, a propria scelta tra quelle aderenti all’iniziativa, al fine di garantire un percorso sportivo continuativo e coerente. L’avviso rappresenta un’ulteriore azione concreta dell’amministrazione comunale a sostegno delle politiche giovanili e dell’inclusione sociale, rafforzando il legame tra sport, salute e pari opportunità”.