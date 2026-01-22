Suicidio di Paolo Mendico, il sindacato Flc Cgil: “Preside sospesa per tre giorni”

SANTI COSMA E DAMIANO – E’ stata sospesa per tre giorni Gina Antonetti, la preside dell’Itis Pacinotti di Fondi, la scuola frequentata da Paolo Mendico nella sede distaccata di Santi Cosma e Damiano. Sarebbe questo un primo esito dell’ispezione compiuta dagli ispettori del Ministero dopo il suicidio del 14enne avvenuto a settembre, il giorno prima di rientrare in classe. La notizia è stata data dal sindacato Flc Cgil, che nutre dei dubbi sulle modalità di gestione della grave vicenda da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito: “Si è preferito concentrare l’attenzione sulla ricerca a tutti i costi di un colpevole – ha detto Roberta Fanfarillo, responsabile nazionale dei dirigenti scolastici Flc Cgil – Ne e’ prova lampante – aggiunge Fanfarillo- la decisione di avviare la contestazione ancor prima dell’inizio dell’indagine ispettiva, un giudizio di fatto già scritto in una vicenda che ha creato allarme sociale e un giudizio negativo sull’impegno della scuola nell’affrontare le fragilità e le criticità delle relazioni fra adolescenti”.

Il sindacato si concentra sul procedimento disciplinare: “Come FLC CGIL denunciamo, oltre alla violazione delle regole del procedimento, la totale mancanza di riscontro delle motivazioni della sanzione nella documentazione fornita dall’amministrazione, costituita esclusivamente dagli articoli di stampa pubblicati nell’immediatezza del drammatico evento, mentre è stato differito l’accesso alla relazione ispettiva, oggetto di discutibili anticipazioni a mezzo stampa, che l’interessata non ha ancora avuto modo di visionare e contestare”. Sottolinea la dirigente sindacale.

“Per il Ministero una verità che la magistratura non ha ancora accertato e su cui sta indagando, è già individuata e provata dagli articoli di stampa che costituiscono la sola base probatoria della contestazione degli addebiti. Di nessuna concreta responsabilità, di nessuna omissione viene data prova nel dispositivo della sanzione, che si limita a enunciare solo una serie di generiche affermazioni, confermando il carattere tutto politico di un’operazione che assume come causa certa del suicidio il bullismo che la scuola, anzi la dirigente, non sarebbe stata in grado di riconoscere e perseguire”.- Rimarca Fanfarillo- . “E a poco serve- continua – se le incontestabili evidenze prodotte dalla dirigente scolastica provano il contrario. Il processo sommario e la gogna mediatica, che le anticipazioni fatte avere alla stampa hanno contribuito ad alimentare, esigono a tutti costi l’individuazione di un colpevole che il MIM vuole dimostrare di saper trovare”.

“La FLC CGIL è determinata a contrastare la strumentalizzazione della vicenda da parte del Ministero e, soprattutto, a difendere l’integrità professionale della dirigente del Pacinotti che ha già dato mandato ai suoi legali di denunciare l’improvvida diffusione di dati e documenti lesivi della sua immagine professionale e personale e impugnare la sanzione davanti al giudice del lavoro, non escludendo l’attivazione di ogni altra iniziativa giudiziaria a tutela della sua persona”, conclude la responsabile dei dirigenti scolastici FLC.