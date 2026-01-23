Suicidio Paolo Mendico, dopo la preside, arrivano provvedimenti disciplinari anche per due prof

SS COSMA E DAMIANO – Non hanno riguardato soltanto la preside dell’Itis Pacinotti di Fondi, ma anche la vicepreside e la responsabile della sede distaccata di Santi Cosma e Damiano, le contestazioni disciplinari degli ispettori del Ministero dopo il suicidio di Paolo Mendico, il 14enne che a settembre si è tolto la vita a poche ore dal rientro in classe per il nuovo anno scolastico. Era stato giovedì il sindacato scuola della Cgil a dare notizia della sospensione per tre giorni nei confronti di Gina Antonetti, la dirigente scolastica della scuola, ritenendola criticabile sotto vari profili. Non è intervenuto invece l’Ufficio scolastico regionale «data la pendenza – spiega – di procedimenti penali in corso».