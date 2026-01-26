Suicidio Paolo Mendico, la scuola manifesterà a sostegno della preside

FONDI – Gli alunni dell’Istituto Pacinotti annunciano una manifestazione di protesta e solidarietà a sostegno della dirigente scolastica Gina Antonetti colpita da un provvedimento di sospensione di tre giorni in relazione al suicidio di Paolo Mendico, il 14 enne che frequentava la sede distaccata dell’Itis a Santi Cosma e Damiano. Per i genitori del ragazzo ad ucciderlo sono stati ripetuti atti di bullismo che la scuola aveva l’obbligo di fermare.

La manifestazione si svolgerà mercoledì 28 gennaio e vedrà la partecipazione degli studenti dell’istituto e dei loro genitori – si legge nella nota – “uniti dalla volontà di difendere una figura che, nel corso degli anni, ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per la comunità scolastica, distinguendosi per impegno, competenza e dedizione al benessere degli studenti. La tragica scomparsa di Paolo ha profondamente scosso studenti, famiglie e personale scolastico. In quella circostanza, la dirigente ha affrontato una situazione di estrema delicatezza con senso di responsabilità, umanità e rispetto.

Gli alunni intendono esprimere pubblicamente il proprio dissenso rispetto al provvedimento ministeriale, nonché ribadire l’importanza del dialogo e del rispetto reciproco all’interno del sistema educativo. La manifestazione si svolgerà in modo pacifico e responsabile, nel pieno rispetto delle regole e con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di tutelare la scuola e chi quotidianamente lavora per garantirne la qualità e i valori”

Dal canto loro, i familiari di Paolo Mendico in un’intervista rilasciata oggi al Messaggero annunciano querele per diffamazione contro gli autori dei commenti e delle accuse arrivate attraverso i social. Con il legale della famiglia lavoreranno anche gli avvocati legali dell’Ufficio del Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio.

“Chiediamo verità e rispetto: che chi ha sbagliato paghi e chi ha diffamato ne risponda. Nessuno deve restare solo come Paolo”, dicono.