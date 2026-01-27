Tappa ad Aushwitz-Birkenau per 300 studenti della provincia di Latina

LATINA – Hanno fatto tappa oggi nei campi di Auschwitz e Birkenau, luoghi simbolo dello sterminio nazista, trecento studenti della provincia di Latina che partecipano al 21° Viaggio Pontino della Memoria, il progetto educativo promosso dalla Provincia di Latina con i Comuni del territorio e Cori Comune capofila, gemellato con la città polacca di Oświęcim. Un percorso di formazione civile e storica nei luoghi simbolo della Shoah.

La delegazione istituzionale è guidata dal Sindaco di Cori, Mauro Primio De Lillis con la presenza del Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, insieme a numerosi amministratori del territorio, il Vice Sindaco di Cisterna Maria Innamorato con l’Assessore Stefania Krilic, l’Assessore di Pontinia Beatrice Milani, per il Comune di Minturno l’Assessore Ilaria Pelle con la Consigliera Alessandra Corona e il Presidente della Fondazione Roffredo Caetani Onlus, Massimo Amodio.

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle celebrazioni legate al Giorno della Memoria e rappresenta – sottolineano dalla Provincia di Latina – da oltre vent’anni un momento fondamentale di crescita civile per le giovani generazioni del territorio pontino. L’obiettivo è offrire agli studenti un’esperienza diretta e consapevole, capace di rafforzare la conoscenza storica e sviluppare una coscienza democratica fondata sui valori del rispetto, della dignità umana e dei diritti fondamentali.

“Non è solo un viaggio di istruzione, ma un’esperienza che lascia un segno profondo nella vita dei nostri ragazzi,” ha dichiarato il Presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli. “Essere qui significa comprendere davvero cosa accade quando l’odio e l’indifferenza prendono il sopravvento. La memoria deve diventare responsabilità quotidiana, affinché le nuove generazioni crescano come cittadini consapevoli, capaci di difendere i valori della democrazia e del rispetto umano.”

Sono coinvolti nel 21° Viaggio Pontino della Memoria i Comuni di: Cisterna, Aprilia, Norma, Sabaudia, Cori, Rocca Massima, Terracina, Minturno, Spigno, Itri, Pontinia, Maenza, San Felice Circeo e Roccagorga.