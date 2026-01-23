Terracina, scatta il divieto di fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici

Stop a fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici di Terracina. È quanto stabilisce la nuova ordinanza sindacale in vigore su tutto il territorio comunale, adottata per rafforzare le misure di sicurezza e prevenire rischi per l’incolumità pubblica.

Il provvedimento introduce il divieto assoluto, all’interno dei locali, di utilizzare, accendere o introdurre qualsiasi tipo di fiamma libera, come candele, fiaccole e bracieri, oltre ad articoli pirotecnici e materiali infiammabili, anche di piccole dimensioni. Nel divieto rientrano, tra gli altri, fontane scintillanti, petardi, coriandoli a scoppio e fumogeni. L’ordinanza si applica a tutti i locali di pubblico esercizio e agli spazi aperti al pubblico, inclusi bar, ristoranti, pizzerie, pub, discoteche, sale da ballo, circoli privati, locali di intrattenimento e strutture ricettive, limitatamente alle aree accessibili al pubblico. È vietata anche la vendita o la messa a disposizione di tali articoli all’interno dei locali. Il divieto riguarda non solo i clienti, ma anche i titolari, i gestori, il personale e chiunque si trovi nel locale a qualsiasi titolo. I responsabili delle attività sono inoltre tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto dell’ordinanza e a verificare costantemente le condizioni di agibilità dei locali, con particolare attenzione alla sicurezza degli impianti, alla stabilità delle strutture e alla prevenzione incendi.

In caso di violazione sono previste sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 50 del Testo Unico degli Enti Locali. L’amministrazione comunale potrà inoltre valutare provvedimenti più severi, come la sospensione dell’attività, soprattutto in caso di recidiva o di situazioni che comportino un grave rischio per la sicurezza pubblica.

«L’utilizzo di fiamme libere nei locali costituisce un concreto pericolo per l’incolumità delle persone, come dimostrano anche recenti fatti di cronaca – dichiarano il sindaco di Terracina Francesco Giannetti e il vicesindaco Claudio De Felice –. Questa ordinanza nasce per tutelare una priorità assoluta: la sicurezza. Confidiamo nel senso di responsabilità di tutti affinché venga pienamente rispettata».