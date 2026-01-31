Terracina, stato di agitazione dell’Azienda Speciale per il futuro del personale

È stato proclamato lo stato di agitazione per tutto il personale dell’Azienda Speciale di Terracina. La decisione è stata assunta dalle Segreterie Generali di FP CGIL e UIL FPL, che denunciano il silenzio del Comune e dei vertici dell’Ente di fronte alle crescenti preoccupazioni dei lavoratori sul futuro occupazionale e sulla continuità dei servizi.

Al centro della protesta c’è la recente sentenza del Giudice del Lavoro di Latina, la numero 24 del 7 gennaio 2026, che secondo i sindacati solleva gravi interrogativi sul destino contrattuale dei dipendenti e sulla tenuta dei servizi essenziali garantiti dall’Azienda Speciale nei settori socio-assistenziale, scolastico e digitale. Una situazione definita particolarmente delicata, aggravata – denunciano le organizzazioni sindacali – dall’assenza di risposte istituzionali e dal mancato avvio di un confronto con l’Amministrazione comunale e la Presidenza dell’Ente, nonostante le reiterate richieste.

«Abbiamo dimostrato un senso di responsabilità infinito, continuando a garantire servizi vitali alle fasce più fragili della città», dichiarano i segretari Vittorio Simeone e Ida De Masi. «Ma non permetteremo a nessuno di giocare con la pelle dei lavoratori e con il futuro delle loro famiglie. Il tempo delle attese è scaduto».

Le organizzazioni sindacali hanno formalmente investito della questione la Prefetta di Latina, chiedendo l’attivazione immediata delle procedure di conciliazione e raffreddamento previste dalla legge. Parallelamente, però, la mobilitazione è destinata a proseguire anche sul piano pubblico: è già stata annunciata una grande assemblea con sit-in davanti al Comune di Terracina, per portare la protesta direttamente sotto le finestre dell’Amministrazione.

I sindacati ribadiscono la necessità di tutelare i livelli occupazionali e i diritti contrattuali acquisiti, di garantire la continuità dei servizi resi alla cittadinanza e di interrompere quello che definiscono un inaccettabile silenzio istituzionale, chiedendo l’apertura immediata di un tavolo di confronto serio e risolutivo. «Il Comune deve rispondere ai suoi dipendenti e alla città – concludono –. Se qualcuno pensa che resteremo a guardare mentre il futuro dell’Azienda Speciale viene messo a rischio, si sbaglia di grosso».