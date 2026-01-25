Traditi dall’alert del bancomat, beccati il flagranza a Latina

Latina – Traditi dall’alert del bancomat rubato sul cellulare della proprietaria, così sono stati beccati un 20enne ed un 28enne entrambi stranieri residenti a Latina. E’ accaduto ieri mattina a Latina dove i Carabinieri sono intervenuti in un negozio perchè nella notte era avvenuto un furto, in quel momento la titolare del negozio riceve sul proprio telefono cellulare, un “alert” che la informava di un tentativo di addebito in corso per un’operazione effettuata con una carta di credito che le era stata rubata che stava avvenendo in un negozio poco distante. Arrivati i carabinieri hanno visto due ragazzi scappare su un motorino, da li ne è nato un breve inseguimento, durante il quale i due sono caduti, ma uno dei due è riuscito a scappare ma dopo poco fermato da un equipaggio delle volanti della Questura di Latina, intervenuta in supporto ai militari dell’Arma. L’arrestato ha opposto energica resistenza, colpendo i militari, venendo poi bloccato ed arrestato ed è in attesa della convalida d’arresto con rito direttissimo, che si terrà nella giornata di lunedì prossimo. I due avevano tre carte di credito rubate, mentre nel motorino risultato poi rubato sono stati trovati un trapano, una smerigliatrice e una cassetta per attrezzi. I due sono stati anche denunciati