lo schianto contro un albero

Tragico incidente nella notte, muore ad Aprilia Francecso Iannotta

Il ragazzo, figlio di un noto imprenditore, aveva 25 anni

APRILIA – Un ragazzo di Aprilia ha perso la vita nella notte in un tragico incidente stradale autonomo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che hanno svolto i rilievi, Francesco Iannotta percorreva Via Virgilio diretto a Campoverde quando intorno alle 2,30 ha perso il controllo dell’auto che si è schiantata contro un albero. Il 25enne è morto sul colpo.

Francesco, figlio di un noto imprenditore, aveva studiato all’Agrario San Benedetto di Latina. Nessun dubbio su quanto accaduto, per questo la salma è già a disposizione dei familiari per le esequie.

La camera ardente è stata allestita presso il cimitero di Aprilia in attesa delle esequie che saranno celebrate sabato 24 gennaio alle 15 nella chiesa di San Michele Arcangelo e santa Maria Goretti ad Aprilia.

