Trasporti marittimi, il sindaco di Ponza segnala le criticità tra ritardi e mezzi obsoleti

Il Sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino, ha trasmesso una formale nota di protesta alla Regione Lazio, ai Ministeri competenti e agli enti istituzionali preposti per segnalare le gravi e persistenti criticità che interessano i collegamenti marittimi con l’Arcipelago Ponziano.

La comunicazione, già ripresa dagli organi di stampa, intende portare all’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica una situazione che da tempo incide negativamente sulla continuità territoriale, sulla sicurezza e sulla qualità della vita di residenti, lavoratori, studenti e operatori economici. Secondo quanto evidenziato dal primo cittadino, le carenze del servizio stanno producendo danni economici e personali e minano la fiducia nei confronti di un servizio pubblico essenziale.

Nella lettera vengono richiamati numerosi disservizi, tra cui ritardi e cancellazioni frequenti delle corse, l’impiego di mezzi navali obsoleti e spesso non adeguati alla tratta, le difficoltà nel regolare approvvigionamento delle merci essenziali e condizioni di viaggio non sempre conformi agli standard di sicurezza e dignità. Vengono inoltre ricordate le criticità più volte segnalate anche dalle rappresentanze dei lavoratori marittimi.

Il Sindaco ha chiesto l’immediata apertura di un tavolo di confronto con gli enti competenti, finalizzato a garantire un servizio di trasporto marittimo efficiente e affidabile, con particolare attenzione allo svecchiamento della flotta, alla regolarità delle corse, alla manutenzione dei mezzi e alla tutela dei lavoratori.

L’Amministrazione comunale sottolinea l’importanza che tali problematiche siano affrontate in modo trasparente, anche attraverso il coinvolgimento dei mezzi di informazione, affinché possano essere adottati provvedimenti concreti e tempestivi. Il Comune di Ponza continuerà a monitorare la situazione e a informare la cittadinanza sugli sviluppi.