Truffa con il sistema dei falsi preventivi assicurativi online, denunciata una 39enne

La Polizia di Stato di Formia ha denunciato in stato di libertà una donna di 39 anni, di nazionalità rumena e residente in provincia di Napoli, ritenuta responsabile di una truffa ai danni di una donna ultrasettantenne, messa in atto attraverso il sistema dei falsi preventivi assicurativi online.

La vittima si era rivolta al Commissariato di Formia dopo aver scoperto di essere stata raggirata nel tentativo di stipulare una polizza assicurativa per la propria autovettura. La donna aveva infatti richiesto un preventivo online per una copertura assicurativa con una nota compagnia del settore e, poco dopo, aveva ricevuto una mail apparentemente riconducibile all’agenzia.

Successivamente era stata contattata telefonicamente da un uomo che, facendo riferimento al preventivo inviato, le aveva chiesto di effettuare il pagamento della somma di 555 euro tramite un QR code trasmesso sul cellulare. Convinta della regolarità dell’operazione, la donna aveva effettuato il pagamento presso una ricevitoria della zona.

Solo in un secondo momento si è accorta che i dati del beneficiario non erano riconducibili alla compagnia assicurativa indicata. Gli accertamenti svolti dal Commissariato di Formia hanno consentito di risalire all’iban su cui era confluita la somma, collegato a una carta prepagata intestata alla 39enne, successivamente identificata e denunciata alla Procura della Repubblica di Cassino.

L’attività investigativa si inserisce nel più ampio impegno della Polizia di Stato nel contrasto alle truffe, in particolare quelle che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione, e rappresenta anche un invito alla cittadinanza a diffidare di richieste di pagamento effettuate con modalità non ufficiali.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, per l’indagata vale la presunzione di innocenza.