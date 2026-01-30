Truffa del falso nipote, arrestata una coppia dalla Polizia a Gaeta

Prosegue l’azione della Polizia di Stato nel contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane e dei reati predatori che colpiscono le fasce più fragili della popolazione. Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Gaeta hanno arrestato due persone ritenute responsabili di una truffa aggravata ai danni di un’anziana donna, messa a segno con la tecnica del cosiddetto “falso nipote”.

L’operazione è scattata durante un servizio di controllo del territorio, quando i poliziotti hanno notato un’autovettura con a bordo una coppia che ha tentato di eludere il controllo effettuando una manovra sospetta. Fermati per accertamenti, gli agenti hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo un cacciavite di grandi dimensioni. La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di recuperare numerosi monili e oggetti in oro, per un peso complessivo di circa 250 grammi e un valore stimato intorno ai 17mila euro.

Gli immediati approfondimenti investigativi hanno consentito di accertare che i preziosi erano il provento di una truffa avvenuta poche ore prima ad Albano Laziale. La vittima, un’anziana donna, è stata raggirata attraverso una telefonata con la quale un sedicente parente le aveva richiesto denaro e gioielli per far fronte a una falsa emergenza. La donna ha successivamente sporto denuncia, riconoscendo sia i monili recuperati sia la donna che si era presentata presso la sua abitazione per il ritiro dei beni.

I due soggetti sono stati arrestati per truffa aggravata in stato di quasi flagranza. Uno dei fermati è risultato avere precedenti specifici, mentre al conducente del veicolo è stato contestato anche il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Ulteriori verifiche hanno inoltre accertato che la donna era già destinataria di una misura cautelare per un’altra truffa, emessa dalla Procura di Reggio Calabria e mai eseguita per irreperibilità: misura che è stata eseguita al momento del fermo.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Cassino, entrambi gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Il Gip ha successivamente convalidato gli arresti e disposto le misure cautelari richieste. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

La Polizia di Stato rinnova l’invito alla cittadinanza, in particolare alle persone anziane e ai loro familiari, a diffidare di richieste improvvise di denaro o beni e a contattare immediatamente il numero di emergenza 112 in caso di situazioni sospette.