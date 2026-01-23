Viviamo d’Arte, 70 concorrenti si contendono le semifinali

Saranno 70 i concorrenti che sabato 24 gennaio torneranno sul palco del Centro Commerciale Latina Fiori per le semifinali di Viviamo d’Arte Festival. Dopo le audizioni, che hanno visto la partecipazione di oltre 250 artisti, la prima e impegnativa selezione è stata affidata ad una giuria composta dai Direttori Artistici di Viviamo d’Arte, Anna Lungo e Luca Ceccherelli, dal talent scout Ivano Trau, Direttore di Fuoriclasse Talent, e da numerosi giornalisti locali. Nel corso delle tre giornate di selezioni, la giuria ha osservato con grande attenzione le esibizioni dei talenti in gara, individuando i 70 semifinalisti che sabato si contenderanno l’accesso alla grande serata finale.

La finale di Viviamo d’Arte Festival si svolgerà il 6 marzo presso il prestigioso Teatro D’Annunzio di Latina. I concorrenti provengono da tutta Italia e rappresentano un ampio ventaglio di età: il più giovane ha 9 anni, mentre il più adulto 62, a testimonianza dello spirito inclusivo e trasversale del Festival.

La Direzione Artistica ha inoltre comunicato che, in occasione della semifinale, tutte le classifiche precedenti verranno azzerate: i punteggi ottenuti durante le audizioni non influenzeranno in alcun modo l’accesso alla serata finale. Sabato 24 sarà quindi una nuova, emozionante giornata di spettacolo, che negli ultimi appuntamenti ha già saputo coinvolgere e appassionare anche il pubblico del Centro Commerciale Latina Fiori. La serata finale, in programma al Teatro D’Annunzio, si concluderà con l’assegnazione di premi importanti: un assegno da 1.500 euro, un fine settimana, oltre a borse di studio e premi speciali messi a disposizione dall’organizzazione.

I giudici della finale saranno nomi di grande prestigio del panorama artistico nazionale:

Grazia Di Michele, celebre cantautrice e storica docente di Amici di Maria De Filippi;

Luca Pitteri, rinomato vocal coach e musicista, volto amatissimo della televisione e anch’egli storico docente di Amici;

Rita Perrotta, esperta del settore artistico nazionale.

Per la serata finale del 6 Marzo al Teatro D’Annunzio di Latina disponibili i biglietti su www.viviamodarte.com