Women’s Bodies as Battlefield, a Latina la mostra di Cinzia Canneri

Latina ospita un evento culturale di rilievo internazionale. Sabato 31 gennaio 2026, a partire dalle 17:30, l’associazione di promozione sociale Factory10 accoglierà nella propria sede di via dei Boi 10 la mostra fotografica “Women’s Bodies as Battlefield” di Cinzia Canneri, vincitrice del World Press Photo.

La fotografa, tra le voci più autorevoli del fotogiornalismo contemporaneo, sarà presente all’inaugurazione e incontrerà il pubblico in un talk durante il quale racconterà il proprio lavoro e il percorso professionale che l’ha portata a ottenere uno dei riconoscimenti più prestigiosi a livello mondiale nel campo della fotografia d’informazione e dei diritti umani.

La mostra rappresenta un appuntamento di particolare valore per la città di Latina e per l’intero territorio pontino, offrendo uno sguardo potente e consapevole sulle grandi questioni sociali attraverso immagini di forte impatto narrativo. L’ingresso all’evento è gratuito e aperto a tutti.

In occasione della serata saranno messe in vendita, a un prezzo speciale, alcune fotografie vincitrici del World Press Photo 2025. Il ricavato contribuirà a sostenere i progetti del collettivo Cross Looks, impegnato nel supporto alle donne in diversi Paesi del mondo.

Factory10, realtà culturale sostenuta dai propri tesserati, opera da anni nella diffusione della fotografia come linguaggio di racconto e di confronto. Attraverso mostre, corsi di formazione ed eventi, l’associazione continua a offrire spazi di dialogo e crescita in un contesto in cui le realtà culturali indipendenti sono sempre più rare, svolgendo un ruolo fondamentale nella costruzione di una comunità attenta, critica e aperta al mondo.