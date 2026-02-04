50 anni di radio libere in Italia: a Latina un evento speciale al Museo “Piana delle Orme”

Sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026 il Museo “Piana delle Orme” ospiterà un evento dedicato ai 50 anni delle radio libere in Italia, promosso dall’associazione “Quelli della Radio-APS”. L’iniziativa celebra mezzo secolo di storia radiofonica italiana, ripercorrendo le origini, le trasformazioni e l’impatto culturale delle emittenti indipendenti.

L’evento si svolgerà sabato 14 febbraio dalle 9 alle 18 e domenica 15 febbraio dalle 9 alle 14. Durante le due giornate, appassionati, operatori del settore e curiosi avranno l’opportunità di visitare esposizioni, incontrare protagonisti della radio locale e nazionale e approfondire il ruolo storico delle radio libere.

L’iniziativa è sostenuta da diverse emittenti locali, tra cui Radio Immagine, Radio Luna e Radio Latina e da altre realtà del territorio. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 338 6155146 o visitare il sito www.quellidellaradio.it.