A Fondi la lezione di Pace di Marco Impagliazzo presidente di Sant’Egidio

FONDI – Le associazioni di Fondi a lezione di Pace con Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, professore di Storia della Pace all’Università di Roma Tre. L’appuntamento, dal titolo “La pace è ancora possibile?”, è per venerdì 20 febbraio alle 18.00 nel salone di Palazzo Caetani, in Corso Appio Claudio 3.

Fondi – dicono i promotori – , continua questo percorso che muove coscienze attraverso la volontà di domandarsi cosa può essere fatto in merito al grande tema della pace, in un tempo nel quale sembra che tutti parlano solo di guerre. L’iniziativa a quattro mesi dalla manifestazione cittadina sul tema. A organizzare questo evento un insieme di associazioni e realtà locali che da mesi hanno iniziato a muovere dei passi verso il grande tema della pace.

Saranno presenti AGESCI – Scout Fondi 1, ANPI sezione di Fondi Pietro Ingrao, ARS – Arte, Ricerca e Sperimentazione, l’Azione Cattolica diocesana di Gaeta e delle parrocchie di Fondi, l’associazione culturale intitolata a Vittorio Bachelet, l’associazione Lazio Nuovo, il circolo intercomunale di Legambiente, il presidio di Libera, l’associazione di cultura politica Obiettivo Comune, la Pastorale Sociale dell’Arcidiocesi di Gaeta e “Un ponte per” con i patrocini del Comune di Fondi, del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e del comitato promotore della Casa della Cultura.