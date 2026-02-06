A Fondi restano in circolazione solo cento carte di identità cartacee

FONDI – Si è concluso con un bilancio di 850 carte di identità effettuate in 4 giorni l’Open Day organizzato dal Comune di Fondi per ritirare dalla circolazione il maggior numero possibile di carte di identità cartacee, non più valide a partire dal 3 agosto 2026.

«Dai dati che abbiamo analizzato insieme al dottor Luca Toscano, responsabile del settore – commentano il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore al ramo Santina Trani – sono meno di 100 i cittadini residenti nel Comune di Fondi ancora in possesso del documento della vecchia tipologia. Ricordiamo a tutti, non solo a chi deve passare alla CIE, che è possibile prenotare gli appuntamenti online e che i tempi di attesa sono piuttosto brevi rispetto ad altri Comuni di pari o maggiore popolazione. Un ringraziamento va tutti i dipendenti che hanno cooperato per la buona riuscita dell’Open Day il cui valore non è stato soltanto quello di ritirare un elevatissimo numero di documenti cartacei ma anche quello di tendere la mano a chi lavora fuori città e per recarsi in Comune in settimana avrebbe dovuto prendere un giorno di ferie».