A Latina il Seminario di terzo livello di formazione federalista europea

LATINA – Anche quest’anno si terrà il Seminario di formazione di terzo livello diretto a studenti delle scuole superiori di secondo grado e universitari selezionati tra coloro che hanno partecipato alla 44° edizione del Seminario nazionale di Ventotene organizzato, nell’estate scorsa, dal Comune di Ventotene e dall’Istituto Spinelli grazie al contributo della Regione Lazio.

Il Seminario si terrà a Latina dal 21 al 22 febbraio e sarà anticipato da un evento pubblico sabato 21 febbraio alle ore 9,30 presso il Circolo cittadino “Palumbo”, in piazza del Popolo n. 2 dal titolo “L’Europa di fronte al ritorno della guerra e della politica di potenza”. Questo evento, che ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Latina, vedrà la partecipazione di diversi interventi istituzionali: Marialanda Ippolito Capo di Gabinetto Prefettura di Latina, Emanuela Mari, Presidente Commissione affari europei e internazionali, Regione Lazio, Gerardo Stefanelli, Presidente Provincia di Latina, Carmine Caputo, Sindaco Comune di Ventotene, Comune di Latina, Diletta Alese, Segretaria Movimento Federalista Europeo-Lazio, Gabriele Panizzi, Vicepresidente Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli, Movimento Europeo. L’incontro sarà moderato da Mario Leone, direttore dell’Istituto Spinelli. Immediatamente dopo seguiranno gli interventi seminariali con al centro “Il federalismo, il realismo politico e l’obiettivo della pace” grazie ai contributi di Piero Graglia, Università di Milano, su “Spinelli e la sfida del realismo politico”, Luisa Trumellini, presidente dell’Istituto Spinelli, su “Il federalismo e la ragion di Stato” e Gabriele Casano, Gioventù Federalista Europea, su “Francesco Rossolillo e una nuova idea di Stato”.

Le sessioni riservate ai soli selezionati a seguito della partecipazione al Seminario nazionale di formazione di Ventotene proseguiranno nel pomeriggio presso la sede dell’Istituto Spinelli.