A Latina la presentazione del libro “Tante belle persone”: un pomeriggio tra coraggio, memoria e ricerca

LATINA – Domenica 22 febbraio, alle ore 17, il Teatro Parrocchiale di San Francesco ospiterà la presentazione del libro “Tante belle persone” di Paolo Tallini, un’opera intensa che racconta la storia di Pietro, un ragazzo affetto da leucemia, e il coraggioso percorso affrontato insieme alla sua famiglia.

L’iniziativa, promossa da AIL Latina, si propone non solo come momento culturale, ma anche come occasione di sensibilizzazione sui temi della malattia e dell’importanza della ricerca scientifica.

Durante l’incontro interverrà la professoressa Sabina Chiaretti dell’Università “La Sapienza” di Roma, che presenterà il suo progetto di ricerca, offrendo un approfondimento scientifico e aggiornato sul lavoro che quotidianamente viene portato avanti nel campo dell’ematologia. Sarà presente anche il personale sanitario del reparto di Ematologia dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, a testimonianza del forte legame tra il territorio e il mondo della cura.

A moderare l’evento sarà il presidente di AIL Latina, Paolo Forzan.

“Tante belle persone” è molto più di un libro: è il racconto di un padre che trasforma il dolore in impegno, memoria e solidarietà. Un testo che parla di perdita, ma soprattutto di speranza, comunità e sostegno reciproco.

L’ingresso è libero e gratuito.

Un’occasione speciale per conoscere una storia toccante e per riflettere sull’importanza della ricerca scientifica e del supporto alle famiglie che affrontano la malattia. L’invito è aperto a tutti: condividere l’evento con amici e familiari significa contribuire a diffondere un messaggio di consapevolezza e vicinanza.