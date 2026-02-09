A Latina nascono i comitati per il Si e per il No al Referendum

LATINA – Doppio appuntamento al circolo cittadino di Latina dove martedì 10 febbraio debuttano i Comitati costituiti sul territorio per sostenere da una parte le ragioni del Sì con “Si Latina” e dall’altra quelle del No con “Società civile per il no nel referendum costituzionale”

IL SI’ – Il primo alle 15,30 nella sala conferenze dove si riuniranno cittadini e professionisti favorevoli alla separazione delle carriere in magistratura. Tra loro: gli avvocati Archidiacono, Fiore, Giglio, Lucchetti, Mignano, Muzio, Oropallo, Signore, Roccato, il manager nominato nel Cda della Fondazione per il Centenario, Massimo Passamonti, il giornalista Lidano Grassucci.

Nel corso dell’incontro verranno illustrati anche gli eventi pubblici già programmati, attraverso i quali il comitato intende informare e coinvolgere la cittadinanza sui contenuti e sulle ragioni del referendum.

«In queste settimane – dichiara Daniela Fiore – assistiamo purtroppo a uno scontro tra fazioni contrapposte che rischia di inquinare il dibattito pubblico, tra fake news e argomentazioni da stadio. Un clima che allontana gli elettori dal merito del quesito referendario e dal testo della riforma sottoposta al voto». Secondo la consigliera comunale, il tema della separazione delle carriere non può essere ridotto a una contrapposizione ideologica o politica: «La mia esperienza professionale di avvocato – aggiunge l’avvocata Fiore – mi porta a sostenere con convinzione la necessità di realizzare in modo pieno la parità tra accusa e difesa davanti a un giudice realmente terzo, così come previsto dal processo di tipo accusatorio. È una riforma attesa da molto tempo, che non può e non deve essere letta come una battaglia di destra o di sinistra».

IL NO – Sempre martedì 10 febbraio alle ore 17:00 al Circolo Cittadino il Comitato per il No di Latina si costituirà ufficialmente e darà seguito alla campagna referendaria cogliendo l’occasione della presenza di Giovanni Bachelet, Presidente comitato “Società civile per il no nel referendum costituzionale”, in qualità di relatore d’eccezione del seminario di approfondimento “Referendum giustizia, le ragioni del no” durante il quale saranno presentati e sviscerati i pericoli di una riforma che vuole stravolgere la Costituzione e mettere a rischio l’autonomia della magistratura compromettendo l’equilibrio tra i poteri dello Stato.

L’occasione di confronto sarà presieduta da Martina Taglione, sostituto procuratore presso il Tribunale di Latina e segretaria della sottosezione ANM di Latina, Paolo Bertollini, giudice presso il Tribunale di Latina, Florindo Oliverio, responsabile politiche istituzionali Cgil Nazionale e moderata da Graziella Di Mambro, responsabile legalità Articolo 21.

All’iniziativa prenderanno parte tutte le realtà associative (Partito progressista, Rete studenti medi, Lbc, Sx italiana, Per Latina 2032, Libera LT, Possibile Latina, Libera Sud Pontino, PD, Anpi, Arap Aprilia, Europa Verde, Partito Socialista, Reti di Giustizia, FederConsumatori, Giovani Comunisti) e i liberi cittadini che hanno contribuito in queste settimane all’organizzazione di momenti di incontro e discussione.