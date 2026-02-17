A Latina un convegno dedicato alla figura di Alfonso Malinconico: magistrato, artista, intellettuale

LATINA – Si terrà il prossimo 21 febbraio alle 17.30 al Ritrovo di Borgo Carso il convegno dedicato alla figura di “Alfonso Malinconico: magistrato, artista, intellettuale”, promosso dall’Associazione Socioculturale Campana. Conduce l’avvocato Giovanni Malinconico, figlio dell’indimenticato uomo di cultura scomparso nel 2013.

L’incontro si aprirà con l’intervento del professor Rino Caputo, storico e critico della letteratura, che traccerà un profilo di Alfonso Malinconico. Alessandro Caradente, direttore della rivista Secondo Tempo, parlerà di Alfonso Malinconico poeta e intellettuale, mentre il critico letterario, Marcello Carlino, racconterà l’artista e letterato. Infine l’intervento di Michele Graziosetto, componente del direttivo dell’Associazione Campana e presidente del premio Minturne Ornella Valerio, che traccerà il ritratto del giurista e dell’intellettuale locale e nazionale.

Le conclusioni sono affidate al presidente dell’Associazione Socioculturale Campana di Latina Giovanni Baiano.

L’ingresso è libero.

“L’evento – spiegano gli organizzatori – si propone non solo come commemorazione, ma come momento di studio e approfondimento su una personalità capace di coniugare rigore giuridico e tensione creativa. Nato a Nocera Superiore nel 1930 e scomparso a Latina nel 2013, Malinconico ha saputo coniugare una brillante carriera in magistratura fino alla Presidenza della V Sezione della Corte di Cassazione con una costante ricerca artistica e culturale. Fin dagli anni giovanili coltiva pittura, musica e scultura, mantenendo sempre vivo il dialogo tra diritto e arte. Trasferitosi definitivamente a Latina, promuove importanti iniziative culturali come il Premio Olindo De Gennaro e collabora al Premio Minturnae-Ornella Valerio. Il convegno intende restituire la complessità di una figura capace di unire rigore giuridico e sensibilità artistica, offrendo una riflessione sull’uomo contemporaneo. Commenta l’Associazione Socio-Culturale Campana: “il convegno non è soltanto un momento celebrativo, ma un atto di responsabilità culturale verso una figura che ha saputo tenere vivo il dialogo tra discipline diverse. Un messaggio che vuole essere anche un invito alle nuove generazioni a riscoprire il valore del pensiero critico e di una formazione culturale aperta e completa”.