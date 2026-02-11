A Priverno una targa per Don Andrea Santoro, nel ventennale della sua uccisione

PRIVERNO – Priverno ha ricordato Don Andrea Santoro, il sacerdote ucciso a Trebisonda dove svolgeva la sua missione. Nel XX anniversario della morte del religioso, l’Istituto Comprensivo a lui dedicato ha voluto ricordarlo con una serie di iniziative per far conoscere ai suoi alunni il suo esempio e il messaggio di pace di cui era portatore e testimone.

Svelata dalla sindaca Anna Maria Bilancia anche una targa in memoria di Don Santoro, apposta su una parete della casa, in Via Palestro, a Priverno, dove nacque e visse la sua infanzia. “In vita, Don Andrea ha sempre predicato quella pace che può nascere solo se si costruiscono ponti per unire le persone e i popoli, in tutte le loro differenze, scegliendo di abbattere i muri che spesso ci dividono e sono causa di incomprensioni, di odio, di guerra”, ha detto la prima cittadina.

La cerimonia alla presenza delle bambine e dei bambini delle scuole primarie di Via Giacomo Matteotti e di Via Madonna del Calle, grazie all’iniziativa della dirigente scolastica Daniela Franzino e dei docenti dell’I.C. Don Andrea Santoro.

Don Santoro fu assassinato a sangue freddo il 5 febbraio del 2006 nella chiesetta di Santa Maria a Trabzon, in Turchia. Stava pregando inginocchiato quando all’improvviso venne raggiunto alle spalle da colpi di arma da fuoco. L’arma era impugnata da un giovane studente che dichiarò di aver agito in nome di Allah.