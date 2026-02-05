A San Felice Circeo sequestrata un’area di 8000 mq trasformata in impianto abusivo di trattamento rifiuti speciali

SAN FELICE CIRCEO – I Carabinieri Forestali sequestrano un’area di 8000 mq trasformata in impianto abusivo di trattamento rifiuti speciali. I Forestali insieme alla Polizia Locale di San Felice Circeo, ha fatto accesso in un terreno, in località Via Monte Circeo e classificato come zona agricola gravata da uso civico, il quale era stato trasformato in attività industriale dedicata al trattamento dei residui da demolizione senza essere in possesso delle autorizzazioni. Secondo quanto accertato dagli operanti, circa 5.000 mq erano stati adibiti a piazzale operativo mediante la posa di misto cava e ghiaia, per consentire la movimentazione di mezzi e container scarrabili.

Sequestrati inoltre 60 metri cubi di rifiuti pericolosi di varie tipologie, stoccati nel sito in maniera promiscua e alla rinfusa senza alcuna tracciabilità e protezione per l’ambiente.

E’ scattato il sequestro penale preventivo dell’area di circa 8000 mq e la denuncia a piede libero del titolare dell’impresa per violazioni urbanistiche, per violazioni paesaggistiche nonché per gestione illecita di rifiuti e attività industriale senza sistema di raccolta e trattamento delle acque.

In caso di condanna si rischia una pena da 1 a 5 anni di reclusione, l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro