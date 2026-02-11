A Scauri domenica va in scena la 33a edizione del Carnevale

SCAURI – Tutto pronto per la 33a edizione del “Carnevale a Scauri”. Domenica 15 febbraio il lungomare si trasformerà in un vivace palcoscenico a cielo aperto, unendo gioia, maschere e condivisione. L’evento, coordinato dall’Amministrazione Comunale, promette una giornata di puro divertimento per tutte le età.

Per l’Assessore agli Eventi, Giuseppe Pensiero: “Il Carnevale a Scauri è un momento in cui la nostra città si riscopre una grande famiglia. Abbiamo immaginato un evento che appartenga a tutti, con un lungomare più vivo che mai. Il pranzo di comunità conferma lo spirito di questa festa: un’occasione per condividere l’allegria, rendendo questo appuntamento unico e accogliente”.

Dello stesso avviso, l’Assessore alle Politiche Sociali, Ilaria Pelle: “Sfileranno associazioni, gruppi spontanei, il Centro diurno e gli asili, tutti uniti sotto il segno dell’inclusione. Il Carnevale diventa così un’opportunità preziosa per collaborare e vivere momenti speciali: la stessa preparazione delle maschere è uno spazio di scambio in cui ogni cittadino e famiglia si sente parte attiva di un progetto comune”.

Il programma del “Carnevale a Scauri”. La manifestazione prenderà il via alle ore 10:30 con il raduno dei gruppi mascherati in piazza Spiritiera (antistante il Lido Vascello). Alle 11:00 il corteo si muoverà con un’esplosione di colori e musica, animato dalla parata di 10 mascotte, la Extra Dixie New Orleans Street Band, trampolieri, giocolieri e il ritmo travolgente del Brazil show. La sfilata arriverà al cuore della festa: dalle 12:30 l’intrattenimento si sposta sul palco della Terrazza sul mare.

Non mancherà lo spazio dedicato al palato: l’area food sarà allestita nel tratto pedonale del lungomare tra via Marconi e via Impero: alla “mega tavolata” si potrà pranzare in allegria, accompagnati da dj set.

Dopo il pranzo, si terrà la cerimonia del “Premio Mascherina” che incoronerà le maschere più originali. Le categorie in gara includono: coppie a tema, over 70, gruppi mascherati, bambini (0-6 anni), amici a 4 zampe e famiglie. Le iscrizioni si effettueranno direttamente sul posto e i premi saranno offerti dalle attività commerciali del territorio.

Per l’intera giornata, dalle 11:00 fino al termine della festa, tra il Lido Aurora e il Lido Sirene sarà attivo il “Villaggio di Carnevale” con truccabimbi, spettacoli, balli, tombola e giochi di una volta.

Tra i servizi gratuiti a disposizione di tutti: la postazione fotografica per scatti-ricordo, a cura di “Foto Giada Viccaro” e il “Trucco e Parrucco” per bambini e adulti, offerti dalla scuola “Latina Formazione Lavoro”. Per l’intera giornata, su tutto il territorio comunale, il parcheggio sarà gratuito.