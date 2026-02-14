A Sezze una città sotterranea tutta la scoprire: partita da terza campagna di ricognizione

SEZZE – Ha preso il via a Sezze lunedì scorso la terza campagna di ricognizione urbana di Setia, la città sotterranea tutta da scoprire. L’attività che si svolge su concessione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina e rientra nell’ambito di un accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Scienze dell’Antichità di Sapienza Università di Roma e l’Amministrazione comunale di Sezze. La campagna sarà condotta sotto la direzione scientifica della dottoressa Laura Ebanista e vi prenderà parte anche un gruppo di studenti della Sapienza Università di Roma, coinvolti in un’esperienza formativa sul campo.

L’obiettivo della ricerca – spiegano dal Comune – è la definizione dei diversi interventi che hanno interessato la colonia, con un focus specifico sul II e I secolo a.C., periodo in cui è attestata una imponente azione di edilizia urbana. Un arco cronologico cruciale per comprendere la crescita e l’organizzazione della città antica, attraverso un’analisi accurata delle evidenze presenti nel tessuto urbano. Le attività prevedono il rilievo manuale e strumentale delle emergenze archeologiche e l’impiego di tecniche avanzate, tra cui la fotogrammetria da drone, finalizzata alla realizzazione di modelli tridimensionali. Strumenti che consentono una documentazione precisa, utile sia alla ricerca scientifica sia alla valorizzazione del patrimonio.

“Continua l’impegno della nostra amministrazione – dice il sindaco Lidano Lucidi – nel campo della ricerca storica. Sin dal nostro insediamento abbiamo intrapreso la strada della ricerca archeologica da una parte, e storica dall’altra. Sezze esiste da più di 2000 anni, e ovunque sul territorio comunale ci sono tracce di insediamenti anche precedenti. Un tesoro di conoscenze che va recuperato e preservato, e questa nuova campagna di ricognizione urbana si inserisce proprio in questa visione”.